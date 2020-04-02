РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Дорожники заделают ямы на Красногвардейском бульваре в Подольске до 15 июля по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать участок дороги на Красногвардейском бульваре: там образовались ямы.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта участка дороги на Красногвардейском бульваре и сообщает, что он входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту автомобильной дороги включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения работ до 15 июля», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.