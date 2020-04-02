РИАМО - 2 апр. Выпуск лекарств в запланированных объемах продолжают московские заводы фармацевтических компаний, в том числе на этой неделе, которая была объявлена нерабочей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«В Москве работают 15 крупных и средних производителей медикаментов, они продолжают деятельность в штатном режиме. Всего в фармацевтической промышленности Москвы трудится почти 11 тысяч человек, им созданы необходимые условия для работы, обеспечены меры безопасности», - сказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам на производствах, введен ежедневный контроль температуры тела, люди с симптомами заболевания к работе не допускаются. Весь персонал обеспечен масками и антисептиками, проводится дополнительная дезинфекция в местах общего пользования.

Московский завод фармацевтической компании «Сервье», специализирующийся на производстве препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, после интенсивной трехмесячной фазы валидации, несмотря на сложившуюся ситуацию, запустил в промышленную эксплуатацию систему маркировки и прослеживаемости на производстве.

Дальше планируется наращивание мощности производства лекарственных препаратов с маркировкой при сохранении проектной скорости данного процесса. Компания имеет необходимые ресурсы для бесперебойного производства и поставок лекарственных препаратов.

«Сегодня наш Центр поддержки экономики работает в режиме скорой помощи, помогая компаниям решать самые разные проблемы – от трудностей с поставками сырья из-за границы, до транспортных и логистических ограничений», – отметил Ефимов.

Также «Московский эндокринный завод» полностью обеспечен ресурсами, чтобы продолжить бесперебойное производство и при необходимости увеличить мощности. Завод функционирует в штатном режиме, на предприятии создан штаб по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров подчеркнул, что фармацевтика – важнейшая отрасль для города и его жителей, это не только обеспечение населения важнейшими лекарственными препаратами, но и высокооплачиваемые рабочие места. За 2019 год средняя зарплата по отрасли превысила 115 тысяч рублей. А объем отгруженных товаров за прошлый год составил 126,35 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2018 году.

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2 АПРЕЛЯ

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