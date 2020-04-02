РИАМО - 2 апр. В подмосковном Реутове для безопасности жителей в период пандемии коронавирусной инфекции специалисты организовали спецочистку сточных вод Центральной городской клинической больницы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Дополнительное обеззараживание системы канализации необходимо в сложившихся эпидемиологических условиях из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы производим установку очистных сооружений для дезинфекции сточных вод», - сказал главврач ЦГКБ Реутова Гарик Хачатрян.

После завершения ремонта в детском инфекционном отделении дополнительно будут оборудованы еще 20 койко-мест для размещения пациентов с подозрением на коронавирус. Помимо установки очистных сооружений, реконструируется система вентиляции и увеличивается количество точек кислородной подводки.

«На данном этапе Реутов в полном объеме готов принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оказывать им всю необходимую помощь. 20 койко-мест развернуто по адресу: улица Ленина, 2А на территории ЦГКБ в отделении консервативной гинекологии в здании бывшего родильного дома. Еще 20 мест оборудовали в правом крыле недавно отремонтированного детского стационара Центральной больницы, известного жителям как «Брусничка», - отметил Хачатрян.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время в муниципалитете будут оборудованы около 100 необходимых по нормативам мест для оказания помощи жителям с данным заболеванием.

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