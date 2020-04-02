РИАМО - 2 апр. Поставки овощей пенсионерам Московской области и столицы организовал подмосковный тепличный комплекс «Агрокультура групп», всего отгрузили свыше 5,5 тонн огурцов и помидоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Порядка 700 коробов с огурцами и помидорами — а это более 5,5 тонн овощей — получат пенсионеры нашего региона и столицы в эти непростые дни от сельхозпредприятия «Агрокультура групп» из городского округа Кашира», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Тепличный комплекс «Агрокультура Групп» круглый год выращивает огурцы, томаты, баклажаны и перцы. Теплица работает для отечественного потребителя с 2014 года. Общая площадь комплекса составляет 80 гектаров, из которых 29 гектаров заняты огурцами, 43 гектара томатами, 2 гектара перцем и 1 гектар баклажанами.

По словам министра, сам комплекс находится в 130 километрах от центра столицы. Такое расстояние помогает ему поставлять свежие овощи практически с грядки для пенсионеров бесплатно.

Разин уточнил, что с начала текущего года работники комплекса уже собрали 9,7 тысячи тонн огурцов и 6,9 тысячи тонн томатов. По итогам 2019 года всего было выращено порядка 70 тысяч тонн овощей.

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2 АПРЕЛЯ

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