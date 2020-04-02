РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. В период всеобщей самоизоляции в учебных заведениях организовано дистанционное обучение, к одному из образовательных ресурсов – онлайн-школе Фоксфорд – сегодня подключены все школы, педагоги и ученики городского округа Люберцы, сообщила начальник управления образованием администрации горокруга Виктория Бунтина.

«Платформа Фоксфорд позволяет использовать видеоуроки, осуществлять автоматизированную проверку заданий, выполненных учениками. На сегодня к ней подключены все наши школы, педагоги и ученики. Это 1 773 педагога и 34 500 учеников», - сказала Бунтина.

Также все педагоги и школьники автоматически получили доступ к региональному ресурсу дистанционного обучения. Это приложение в школьном портале «ДЗ онлайн для школ Московской области»

«Для использования этой платформы не требуется специальной регистрации, вход осуществляется через раздел «Приложения» школьного портала», - уточнила Бунтина.

Она добавила, что во время весенних каникул учителя смогли полностью подготовиться к обучению в дистанционной форме: изучили все полученные ресурсы, составили планирование дистанционных уроков, зарегистрировали своих учеников на онлайн-платформах.