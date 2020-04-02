РИАМО - 2 апр. В подмосковный центр пожилых людей «Время жизни», расположенный в городском округе Истра, московский бизнесмен передал неисправный септик для системы водоотведения, нарушителю выписан штраф в размере 35 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе административного расследования установлено, что нарушитель передал имущество в аренду центру пожилых людей «Время жизни». В числе переданного имущества была и система водоотведения, которая включала неисправный септик. В результате его эксплуатации произошла утечка неочищенных стоков», – отмечается в материале.

По вине предпринимателя в городском округе Истра произошла утечка неочищенных сточных вод на землю. Минэкологии оштрафовало недобросовестного москвича на 35 тысяч рублей.

Устранение нарушения в данный момент находится на контроле министерства.