РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Затор протяженностью более полукилометра образовался в четверг в Красногорске на Пенягинском шоссе в районе одноименного кладбища из-за ДТП с фурой, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

«Внимание! Затор на Пенягинском шоссе. В обе стороны», - написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии к посту видно, что причиной пробки стала съехавшая с дороги фура.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на дороге, которая ведет из Красногорска в московский микрорайон Митино, образовался затор протяженностью более 500 метров.