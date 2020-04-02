РИАМО - 2 апр. Отделение онкологического центра имени Блохина закрыли из-за того. что одна из сотрудниц заразилась коронавирусом, сообщает Газета.ru.
На сегодняшний день приостановлена госпитализация в отделение. Врачей распустили на карантин, им также придется сдать тесты на коронавирус. Пациентов изолировали, за ними будут наблюдать другие сотрудники центра.
«Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина о положительном тесте на Covid-19 у одного сотрудника. Она находится на больничном с 25 марта. В данный момент состояние удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет», — говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются лица, с которыми могла контактировать заразившаяся сотрудница центра. Всех их также отправят на исследование.
По последним данным, в Москве зарегистрировано 2475 случаев заражения коронавирусом. В городе в рамках борьбы с распространением инфекции ввели режим самоизоляции для всех жителей. Граждане могут покидать свои дома только по веской причине, например, для получения неотложной медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости или продуктов в ближайшем к дому магазине.
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2 АПРЕЛЯ
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