РИАМО - 2 апр. За последние две недели онлайн-экскурсии «Из метро» посетили более 40 тысяч человек, в рамках экскурсий можно узнать необычные факты о столичной подземке и принять участие в беседах с машинистами, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Трансляции проекта можно посмотреть на странице «Центра профориентации Московского метро» в социальной сети Instagram. Каждый день по утрам публикуется афиша эфиров на день. Вещание проекта организовано в течение дня, всего ежедневно запланировано по четыре эфира: в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 часов.

«По многочисленным просьбам зрителей теперь афиши на завтрашний день выкладываем накануне. Выбирайте эфиры, занимайте места в зрительном зале согласно билетам, садитесь поудобнее и смотрите «Из метро» – уникальный онлайн проект, предоставляемый работниками Центра профориентации Московского метрополитена в Instagram!» – сообщается в Instagram-аккаунте «Центра профориентации».

C 28 марта онлайн-проект «Из метро» полностью перешел на удаленную работу. Сотрудники «Центра профориентации» ежедневно проводят трансляции познавательных лекций и прямые эфиры с увлекательными рассказами представителей разных профессий, не выходя из дома.

Пользователи уже посетили в прямом эфире лекции об истории столичного метро, узнали об интересных фактах зарубежных метрополитенов, познакомились с архитектурными особенностями станций метро Москвы. Также участники смогли принять участие в онлайн-беседах с машинистом, дежурным по станции и одним из дикторов московского метро. В ходе трансляций от лекторов можно получить ответы на все интересующие вопросы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрылись. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры в связи с этим подготовили обширную онлайн-программу.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.