РИАМО - 2 апр. Первым в России дела об административных правонарушениях в онлайн-режиме начал рассматривать Главгосстройнадзор Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Теперь застройщик может со своего рабочего места дать пояснения, а результаты — получить в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Новый формат работы позволит минимизировать риски заражения короновирусом в регионе, сэкономит время, связанное с поездками в контрольно-надзорные органы», — говорится в сообщении.

Также онлайн-режим рассматривания дел поможет обеспечить гарантии доступности административного производства.

Начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ведомство полностью пересмотрело свою работу. В управлении приняли особые меры из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по Covid-2019 по переносу, отмене и досрочному завершению выездных проверок.

По его словам, данные меры не снизят в управлении эффективность и качество контрольно-надзорной деятельности.

«Мы нашли современный цифровой метод рассмотрения, не нарушающий процессуального порядка и полностью соответствующий законодательству России», — добавил Гарибян.

Он уточнил, что на сайте ведомства застройщики могут проверять и оплачивать штрафы за нарушения, допущенные в ходе возведения объектов. Кроме того, в регионе сформировали реестр с учетом требований законодательства по защите персональных данных. Поиск в нем доступен по: ИНН, названию компании, статье КоАП, УИН или номеру постановления. Оплата штрафа происходит через федеральный портал госуслуг.

«Теперь поднадзорные субъекты могут в два клика закрыть свой штраф. Нами ведется интенсивная работа по профилактике нарушений. Тем не менее, даже если нарушение было допущено и назначен штраф, теперь у застройщика есть удобная возможность следить за этим и своевременно его оплачивать, без необходимости ехать куда-либо», — пояснил Гарибян.

Он добавил, что после того, как застройщик оплатит штраф, он будет исключен из реестра. Данный реестр находится в свободном доступе. Полная открытость и доступность информации простимулирует застройщиков не допускать нарушения и не попадать в данный перечень.