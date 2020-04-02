РИАМО - 2 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой документ, которым устанавливается административная ответственность за нарушения режима самоизоляции в городе, документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Принятый закон дополняет Кодекс города Москвы об административных правонарушениях новой статьей. Она предусматривает наказание за нарушение требований городских нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в столице.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

Неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с присутствием граждан, а также о временном закрытии объектов розничной торговли и общепита влечет за собой наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повторное нарушение карается штрафами: для граждан - в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если гражданин совершил административное правонарушение с использованием транспортного средства, то штраф составит 5 тысяч рублей, при этом транспортное средство могут отправить на спецстоянку.

Введенная в Москве норма распространяется на действия (бездействие), которые не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут ответственности в соответствии с КоАП РФ. Принятый Мосгордумой и подписанный мэром закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Жители всех возрастов обязаны находиться в самоизоляции.

Выходить на улицу можно только ради похода в ближайший магазин или аптеку, получения экстренной медпомощи, поездок на работу (для тех, кто обязан ее посещать). Также разрешается выносить мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от своего дома.

Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что штрафы будут применяться к любому нарушителю режима, а не только к тем, кто недавно вернулся из-за границы или лечится от коронавирусной инфекции.

По оценке «Яндекса», москвичи ответственно относятся к требованию не выходить на улицу без крайней нужды. Уже три дня подряд индекс самоизоляции в столице составляет 3,4 балла из 5, то есть большинство горожан находятся дома.

Самоизоляция москвичей также благотворно сказывается на экологии в городе. После резкого падения автотрафика в столице заметно очистился воздух. Так, вблизи автотрасс концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлой весной, а оксида азота и взвешенных частиц стало меньше на 40-50%.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

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