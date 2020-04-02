РИАМО - 2 апр. Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности, они обеспечивают безаварийную и бесперебойную работу на всех объектах ГУП «Москоллектор», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Предприятие эксплуатирует 792 километров подземных инженерных сооружений – коммуникационных коллекторов, в которых проложены трубопроводы теплосети, водопровода, высоковольтные силовые кабели, кабели связи, спецсвязь. Благодаря такой подземной прокладке жителям и социально значимым объектам города бесперебойно подается электричество, горячая и холодная вода, интернет и телефония», – говорится в сообщении.

Сейчас свою трудовую деятельность продолжает дежурный и сменный персонал ГУП «Москоллектор»: это техники коммуникационных коллекторов, диспетчеры, дежурные инженеры, дежурные электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также дежурные бригады аварийно-ремонтного управления.

Сотрудники предприятия не покидают свой пост даже в выходные и праздники. Также специалисты Объединенной диспетчерской службы работают в карантин. Именно здесь в круглосуточном режиме происходит мониторинг 792-километрового коллекторного хозяйства Москвы.

В режиме реального времени сюда стекается вся информация, и именно отсюда осуществляется управление всеми оперативными службами, связь со структурными подразделениями, экстренными и правоохранительными структурами.

Всему персоналу предприятия, который продолжает свою трудовую деятельность, выданы медицинские маски для защиты дыхательных путей от инфекций. На входах установлены локтевые дозаторы с антисептиком для рук. В помещениях установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. На постоянной основе производится бесконтактное измерение температуры тела.

Сотрудники ГУП «Москоллектор» круглосуточно находятся на дежурстве.

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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