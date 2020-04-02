РИАМО - 2 апр. Спасатели поисково-спасательного отряда №3 вытащили водителя из легковой машины после ДТП, которое произошло напротив терминала «А» аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Водитель превысил скорость движения, не справился с управлением авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

«Прибыв на место происшествия, мы обнаружили водителя, зажатого в легковом автомобиле. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, мы провели извлечение пострадавшего на спинальном щите и передали его работникам скорой помощи», - сказал спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Антон Долгопятов.

Водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу Долгопрудного.