РИАМО - 2 апр. Раненого мужчину госпитализировали в Раменском, за нападение была задержана сожительница пострадавшего, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Он отметил, что 1 апреля из квартиры на улице Гурьева бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован мужчина 1962 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции хозяйка квартиры и сожительница пострадавшего 1967 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данное преступление совершено в ходе пьяной ссоры. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».