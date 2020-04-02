РИАМО - 2 апр. В результате работы оперативного штаба Госжилинспекции устранены нарушения по вопросу дезинфекции подъездов в 984 многоэтажных домах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

За две недели в оперативный штаб, созданный Госжилинспекцией Московской области совместно с Ассоциацией председателей СМКД и органами местного самоуправления, поступило 984 сигнала от жителей об отсутствии или некачественном проведении работ по дезинфекционной обработке подъездов.

«В соответствии с установленным регламентом, ежедневной обработке хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами на первых этажах подъездов подлежат полы, стены, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, мусоропровод и лифтовые кабины», – отметила руководитель региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

Все обращения, которые содержат информацию об адресах, где этот регламент нарушен, аккумулируются местными отделениями ассоциации, те в свою очередь направляют их в территориальные отделы надзорного ведомства. Инспекторы совместно с представителями администраций применяют меры воздействия на управляющие компании для выполнения поставленной задачи.

Оперативный штаб, работу которого координирует Федина, был создан 18 марта для осуществления дополнительного контроля за дезинфекционной обработкой подъездов.

Также сотрудники областного надзорного ведомства контролируют ход работ в Центре управления регионом (ЦУР), поэтому если в вашем доме управляющая организация не проводит соответствующую обработку, нужно немедленно сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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