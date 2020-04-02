РИАМО - 2 апр. На северо-востоке столицы полностью готова и введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Нормандия», говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Новый жилой комплекс расположен в Лосиноостровском районе Москвы по адресу: улица Тайнинская, владение 9.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию – документ, подтверждающий полную готовность объекта к заселению. На внутренней территории жилого комплекса проведено благоустройство», – сказала председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Пятова добавила, что на территории комплекса устроены современные детские и спортивные площадки. Для удобства автовладельцев устроен выезд на Тайнинскую улицу.

Три корпуса, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию, состоят из 13 секций переменной этажности. Всего в них 787 квартир и 316 апартаментов. Жилые корпуса объединены подземной стоянкой на 688 машино-мест.

В первой очереди на момент ввода в эксплуатацию продали 80% квартир. В общей сложности в проект ЖК «Нормандия» входят пять зданий переменной этажности, подземная парковка и объекты коммерческого назначения.

По задумке архитекторов, каждый корпус проекта имеет свой неповторимый облик и разделен на секции в соответствии с индивидуальными фасадами по принципу «европейского квартала». Инвестором проекта является группа «Эталон».

В ЖК прекрасно развита система общественного транспорта, действуют 14 автобусных маршрутов. На них можно добраться до семи станций метро.

В пешей доступности от комплекса находятся станции метро «Бабушкинская» и «Медведково», железнодорожные станции Лосиноостровская и Лось.