РИАМО - 2 апр. Река Звероножка в Московской области возглавила рейтинг самых забавных и веселых рек России, который составил туристический портал ТурСтат ко Дню смеха, говорится в сообщении туристического портала.

«В первой тройке самых веселых — реки в Московской и Рязанской областях, а также в Сочи», — говорится в сообщении.

В первую десятку рейтинга также вошли реки Херота в Адлерском районе Сочи, Краснодарский край, Малявка в Рязанской области, Мусорка в Самарской области, Моча в Нижегородской области, а также реки Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.

Река Звероножка (Зверонога) — приток Клязьмы, протекает в черте Лосино-Петровского. Интересно название реки, ведь первая часть слова («звер») изначально выглядела по-другому. По словам сотрудников Щелковского краеведческого музея, раньше реку называли Здериножка или Вздериножка. Во-первых, потому, что она очень кривая и извилистая, то есть «вздорная», «задирается» (или «вздирается»).

Кроме того, есть предположение, что река проложила себе русло по лесным тропам, и местным жителям приходилось, переходя ее вброд, «вздирать», «задирать» ноги. Однако первую часть названия Здериножки было не так-то просто произнести, поэтому она упростилась до более привычного варианта.