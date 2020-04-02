РИАМО - 2 апр. Путепровод через МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы откроют для движения транспорта в начале лета, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Все основные конструкции выполнены, строителям осталось лишь уложить асфальтобетонное покрытие на эстакаде, и благоустроить прилегающую территорию», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строители уже завершили асфальтирование подходов к эстакаде. Другие рабочие высадили 78 деревьев и более 540 кустарников. В скором времени там засеют газон.

Строительство четырехполосной эстакады, которая соединяет улицу Пруд-Ключики и 1-ю Фрезерную улицу, началось почти два года назад. Когда путепровод введут в эксплуатацию, автомобилистам легче будет выезжать с территории промзоны «Фрезер» на шоссе Энтузиастов и Перовское шоссе. А пешеходам станет комфортнее добираться от железнодорожной платформы Фрезер и транспортно-пересадочного узла «Андроновка» до предприятий и организаций.