РИАМО - 2 апр. После публикации в СМИ информации о невыплате зарплаты сотрудникам столичного фитнес-клуба СК начал проверку, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного комитета СКР по Москве Юлия Иванова.

Сюжет о невыплате зарплаты вышел в эфир федерального канала.

«Из сюжета следует, что сотрудникам одного из фитнес-клубов столицы с февраля 2020 года не выплачивается заработная плата. Также в сюжете указывается, что руководство клуба вынуждает сотрудников уходить в отпуск за свой счет», - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что в СК проверяют всю представленную информацию. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. По итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение.