РИАМО - 2 апр. На севере Москвы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого на паркинге торгового центра, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.

В четверг подозреваемый находился на паркинге торгового центра на севере Москве. В состоянии алкогольного опьянения он нанес своему знакомому удар ножом, после чего 35-летний мужчина скончался.

Сейчас 34-летний подозреваемый доставлен в следственный отдел для допроса и проведения иных следственных действий.