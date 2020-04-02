РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Компания «Робокинетика» из подмосковного Подольска наладила производство пластиковых респираторов и масок с помощью 3D-принтера, сообщил «РИАМО в Подольске» в четверг генеральный директор ООО «ПК «Робокинетика» Иван Бибиков.

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции многократно вырос спрос на средства индивидуальной защиты. Поэтому производственная компания «Робокинетика» приступила к выпуску масок и респираторов по западной методике.

«В производстве используется сертифицированный, безопасный, биоразлагаемый материал (PLA-пластик), который позволяет использовать маску и клапан максимально безопасно. Печатные маски для лица подразделяются на два типа — многоразового использования и одноразового. Одноразовые маски изготавливают на 3D-принтере в течение одного часа и собирают в течение двух минут, их отправляют работникам здравоохранения, а также всем желающим», - сказал Бибиков.

По его словам, многоразовые маски печатают порядка трех часов. У таких масок есть возможность сменить фильтрующую кассету - угольный фильтр или сложенную в несколько слоев марлю с ватой. Маски плотно прилегают к лицу и обеспечивают эффективную защиту на уровне стандартных масок.

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2 АПРЕЛЯ

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