РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. УК Подольска заменила насос для улучшения подачи воды в одном из домов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг специалисты управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск выполняли ремонтные работы.

«В запланированный отрезок времени работники справились с поставленной задачей. Насос, который исправно служил долгие годы в одном из домов (его срок эксплуатации завершился), был заменен на новый с тем, чтобы вода в квартиры жителей поступала в штатном режиме», - говорится в сообщении.