РИАМО - 2 апр. В Раменском госпитализировали мужчину с проникающим ранением груди, за нападение задержан знакомый пострадавшего, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 31 марта в 20:30 из дома на улице Краснознаменской в Раменском бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставила в больницу мужчину 1980 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый раненого 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данное преступление совершено в ходе ссоры при распитии алкогольных напитков.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».