РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Мусор из переполненного бункера на улице Комсомольская в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска пожаловался на портале, что бункер с мусором от дома №19 около недели не вывозили.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 2 апреля вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор организации Иван Козлов.

Дополнительно он отметил, что бремя по организации и содержанию контейнерной площадки лежит на собственнике земельного участка, на котором находится площадка.

«Собственник земельного участка должен назначить ответственное лицо (дворника), которое должно осуществлять подбор мусора в контейнеры», - пояснил Козлов.

Пользователь отметил проблему как успешно решенную.