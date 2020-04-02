В связи с коронавирусом с 30 марта для жителей Москвы и Московской области введен обязательный режим самоизоляции. Хотя выходить из дома пока можно в ближайший магазин, многие предпочитают заказывать доставку продуктов. Курьеры – одни из немногих, кто продолжают работать во время карантина и регулярно перемещаться по пустым улицам. Корреспондент РИАМО узнала, не страшно ли им работать в разгар эпидемии, и сколько они получают.

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Иван, 38 лет:

«Я работаю доставщиком еды в крупной службе в основном в районе «Полежаевской». Не ожидал, что ситуация с эпидемией так скажется на моей работе – я буквально целый день на ногах, бегаю от клиента к клиенту.

Объем работы увеличился где-то в два раза: если раньше за день я делал меньше 10 ходок по адресам, то теперь могу и все 20. Платят у нас немного, но с таким количеством заказов за день я стабильно делаю по 5 тысяч.



Еще стало больше чаевых. Возможно, люди благодарны, что кто-то рискует своей жизнью ради них в это неспокойное время.

Я абсолютно не боюсь работать, потому что соблюдаю меры безопасности: хожу в маске и перчатках, часто мою руки. Так делают и большинство моих коллег. Передвигаюсь по городу на велике, так чтоь мне не нужно спускаться в подземку, это тоже плюс.



Сейчас действует бесконтактная доставка, и большинство клиентов с удовольствием ею пользуются.

Я приезжаю с заказом, оставляю его у двери, звоню и убегаю. Прямо как в седьмом классе!

Это снижает риск заражения до минимума как для доставщика, так и для клиента».

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Виталий, 25 лет:

«Я уже три года разношу еду и увольняться не собираюсь. К курьерам сейчас относятся по-разному: кто-то думает, что мы сумасшедшие, если добровольно ходим по квартирам, а кто-то чуть ли не героями считает, которые обеспечивают провиантом голодающих горожан.



За работу в такое опасное время фирма нам не доплачивает. Но нас с коллегами это не особо расстраивает, потому что заказов стало значительно больше – все сидят на доставке, как в центре, так и в спальных районах.

Хотя часть курьеров уволились, пришло еще больше новых. Слышал, что в некоторые фирмы по доставке чуть ли не в очередь выстраиваются. Многие сейчас лишаются работы, а доставка еды – хоть какая-то копейка.

В карман за день можно положить пару тысяч рублей. А еще увеличился средний чек. Недавно доставлял еду из ресторана на 4000 рублей.

Возможно, это связано с тем, что люди сейчас ни на что больше не тратят деньги и предпочитают снижать стресс вкусной едой. Но, думаю, если карантин затянется, у людей не останется денег на ресторанную еду.



Уверен, что бояться заражения коронавирусом бессмысленно. У нас ввели правила: мы обрабатываем сумки антисептиком внутри и снаружи, постоянно пользуемся салфетками и протираем мобильные телефоны, носим маски, а для перемещения по городу есть справки, подтверждающие статус курьера. И, конечно, бесконтактная доставка.

В обычной жизни можно подцепить вирус, например, по дороге в магазин от случайного прохожего, а тут риски снижаются в разы».

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Олег, 31 год:

«На жизнь я зарабатываю доставкой продуктов из сети интернет-гипермаркетов. Из-за кучи заказов и большой загруженности мне случалось опаздывать с доставкой, потому что я не успевал объехать адреса в срок, иногда сама компания переносила время для клиента.



Говорят, у нас чуть ли не каждый день нанимают людей для сборки заказа и новых курьеров, все доставки расписаны на несколько дней вперед, а работники склада проходят медосмотры.



В основном люди скупают напитки, крупы, макароны, сухие закуски – то, что можно растянуть и закупить по дешевке в большом объеме. Молочные продукты, мясо и овощи, конечно, тоже в ходу. Насколько мне известно, если заказ переносится, то перед доставкой его собирают заново, чтобы продукты были свежими.

Честно говоря, работать страшновато, но куда деваться? Деньги сами себя не заработают.

Нам выдают маски и антисептические гели. Если заказ оплачен онлайн, то мы просто оставляем его у двери.



Когда иду по пустому городу, такое ощущение, словно оказался в фильме ужасов. Все обклеено лентами, вокруг – ни души, не хватает только перекати-поле, летящего по дороге».

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Константин, 26 лет:

«Я самозанятый курьер и свою клиентскую базу я нарабатываю сам, в основном на «Авито» и разных форумах, поэтому обеспечен заказами от постоянных клиентов. Развожу то, что закажут, и оказываю услуги, например, могу съездить оплатить счета, отвезти документы.



За последние несколько дней ситуация сильно изменилась: постоянные клиенты сбежали из Москвы на время карантина. Соответственно, спрос на услуги снизился. Последний мой заказ был в воскресенье, и с тех пор тишина.

Конечно, если задаться целью, то найти работу можно, некоторые не хотят рисковать и предпочитают заплатить курьеру, но я не горю желанием бегать по Москве и собирать заразу. Да и погода пару дней была нелетная – снег и метель. Не понимаю, как не боятся работать доставщики еды, тем более, наверняка за копейки.

Я развожу заказы по всему городу и часто спускаюсь в метро. А что, если остановит полиция? Ведь я сам по себе и справку мне никто не выпишет.

На самоизоляции нахожусь с понедельника и особо не переживаю из-за потери денег. К работе всегда можно вернуться, а пока мне есть чем дома заняться: почитать книжку и выпить пива.

Беспокоит только то, что карантин может затянуться. В ближайшее время планирую выбраться за продуктами и разведать обстановку на улице».

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