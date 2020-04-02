В связи с коронавирусом с 30 марта для жителей Москвы и Московской области введен обязательный режим самоизоляции. Хотя выходить из дома пока можно в ближайший магазин, многие предпочитают заказывать доставку продуктов. Курьеры – одни из немногих, кто продолжают работать во время карантина и регулярно перемещаться по пустым улицам. Корреспондент РИАМО узнала, не страшно ли им работать в разгар эпидемии, и сколько они получают.
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Иван, 38 лет:
«Я работаю доставщиком еды в крупной службе в основном в районе «Полежаевской». Не ожидал, что ситуация с эпидемией так скажется на моей работе – я буквально целый день на ногах, бегаю от клиента к клиенту.
Объем работы увеличился где-то в два раза: если раньше за день я делал меньше 10 ходок по адресам, то теперь могу и все 20. Платят у нас немного, но с таким количеством заказов за день я стабильно делаю по 5 тысяч.
Еще стало больше чаевых. Возможно, люди благодарны, что кто-то рискует своей жизнью ради них в это неспокойное время.
Я абсолютно не боюсь работать, потому что соблюдаю меры безопасности: хожу в маске и перчатках, часто мою руки. Так делают и большинство моих коллег. Передвигаюсь по городу на велике, так чтоь мне не нужно спускаться в подземку, это тоже плюс.
Сейчас действует бесконтактная доставка, и большинство клиентов с удовольствием ею пользуются.
Это снижает риск заражения до минимума как для доставщика, так и для клиента».
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Виталий, 25 лет:
«Я уже три года разношу еду и увольняться не собираюсь. К курьерам сейчас относятся по-разному: кто-то думает, что мы сумасшедшие, если добровольно ходим по квартирам, а кто-то чуть ли не героями считает, которые обеспечивают провиантом голодающих горожан.
За работу в такое опасное время фирма нам не доплачивает. Но нас с коллегами это не особо расстраивает, потому что заказов стало значительно больше – все сидят на доставке, как в центре, так и в спальных районах.
Хотя часть курьеров уволились, пришло еще больше новых. Слышал, что в некоторые фирмы по доставке чуть ли не в очередь выстраиваются. Многие сейчас лишаются работы, а доставка еды – хоть какая-то копейка.
Возможно, это связано с тем, что люди сейчас ни на что больше не тратят деньги и предпочитают снижать стресс вкусной едой. Но, думаю, если карантин затянется, у людей не останется денег на ресторанную еду.
Уверен, что бояться заражения коронавирусом бессмысленно. У нас ввели правила: мы обрабатываем сумки антисептиком внутри и снаружи, постоянно пользуемся салфетками и протираем мобильные телефоны, носим маски, а для перемещения по городу есть справки, подтверждающие статус курьера. И, конечно, бесконтактная доставка.
В обычной жизни можно подцепить вирус, например, по дороге в магазин от случайного прохожего, а тут риски снижаются в разы».
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Олег, 31 год:
«На жизнь я зарабатываю доставкой продуктов из сети интернет-гипермаркетов. Из-за кучи заказов и большой загруженности мне случалось опаздывать с доставкой, потому что я не успевал объехать адреса в срок, иногда сама компания переносила время для клиента.
Говорят, у нас чуть ли не каждый день нанимают людей для сборки заказа и новых курьеров, все доставки расписаны на несколько дней вперед, а работники склада проходят медосмотры.
В основном люди скупают напитки, крупы, макароны, сухие закуски – то, что можно растянуть и закупить по дешевке в большом объеме. Молочные продукты, мясо и овощи, конечно, тоже в ходу. Насколько мне известно, если заказ переносится, то перед доставкой его собирают заново, чтобы продукты были свежими.
Нам выдают маски и антисептические гели. Если заказ оплачен онлайн, то мы просто оставляем его у двери.
Когда иду по пустому городу, такое ощущение, словно оказался в фильме ужасов. Все обклеено лентами, вокруг – ни души, не хватает только перекати-поле, летящего по дороге».
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Константин, 26 лет:
«Я самозанятый курьер и свою клиентскую базу я нарабатываю сам, в основном на «Авито» и разных форумах, поэтому обеспечен заказами от постоянных клиентов. Развожу то, что закажут, и оказываю услуги, например, могу съездить оплатить счета, отвезти документы.
За последние несколько дней ситуация сильно изменилась: постоянные клиенты сбежали из Москвы на время карантина. Соответственно, спрос на услуги снизился. Последний мой заказ был в воскресенье, и с тех пор тишина.
Конечно, если задаться целью, то найти работу можно, некоторые не хотят рисковать и предпочитают заплатить курьеру, но я не горю желанием бегать по Москве и собирать заразу. Да и погода пару дней была нелетная – снег и метель. Не понимаю, как не боятся работать доставщики еды, тем более, наверняка за копейки.
На самоизоляции нахожусь с понедельника и особо не переживаю из-за потери денег. К работе всегда можно вернуться, а пока мне есть чем дома заняться: почитать книжку и выпить пива.
Беспокоит только то, что карантин может затянуться. В ближайшее время планирую выбраться за продуктами и разведать обстановку на улице».
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