РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Шестилетнему мальчику из многодетной семьи, проживающей в поселке Дубровицы Подольска, вручили подарок ко дню рождения, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» поздравили юного жителя поселка Дубровицы Кирилла Коновалова с днем рождения. Кирилл из многодетной семьи, и ему в четверг исполнилось 6 лет», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что вместе с родителями маленький именинник стойко переносит режим самоизоляции. Мальчику был вручен подарок, а многодетной семье пожелали здоровья и всего наилучшего.