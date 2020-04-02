РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители подмосковных Люберец могут до 15 апреля принять участие в фотоконкурсе «Семья - душа России 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором конкурса выступает фонд социально-культурных инициатив при участии министерства культуры Российской Федерации.

«Люберчане могут принять участие во Всероссийском фотоконкурсе «Семья - душа России 2020», который приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. Для этого нужно до 15 апреля разместить серию своих работ - от 3 до 8 фотографий - на официальном сайте конкурса», - говорится в сообщении.

Фотопроект должен иметь название и быть дополнен коротким сопроводительным текстом, поясняющим выбранную тему, описывающим обстоятельства изображаемых событий.

Отбор фоторабот и работа жюри конкурса пройдет с 16 апреля по 15 мая. Подведение итогов состоится 1 июня. Победителей наградят дипломами и ценными подарками.

После официального объявления итогов конкурса будет организована выставка «Семья - душа России», на которой будут представлены фотопроекты победителей.