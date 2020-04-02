РИАМО - 2 апр. На территории Подмосковья и Москвы с 3 по 5 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает опасную погоду.

В Московском регионе «желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать с 10:00 3 апреля до 08:00 5 апреля.

Кроме того, такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Рязанской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей.

Днем 3 апреля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Также прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура будет в районе плюс 8-10 градусов.

Четвертого апреля ожидается небольшой дождь, порывы юго-западного западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух может прогреться до 10 градусов тепла.

Днем 5 апреля температура будет в пределах плюс 4-6 градусов, местами ожидается дождь со снегом. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.