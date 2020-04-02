РИАМО - 2 апр. На внеочередном заседании Мособлдумы 3 апреля депутаты рассмотрят введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и возможность проводить заседания парламента в удаленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Срочность вызвана тем, что необходимо рассмотреть вопросы, которые не требуют отлагательств в сегодняшней непростой ситуации. Речь пойдет об установлении в региональном КоАП норм административной ответственности за нарушение режима самоизоляции», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Москве уже приняли решение о введении штрафов для нарушителей. Брынцалов подчеркнул, что аналогичные меры нужно ввести и в Подмосковье.

На заседании также рассмотрят вопрос об изменении регламента подмосковного парламента, что позволит в дальнейшем при необходимости проводить пленарные заседания в удаленном формате.

Заседание Мособлдумы начнется в 11:00.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели режим самоизоляции для всех жителей. Граждане могут покидать свои дома только по веской причине, например, для получения неотложной медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости или продуктов в ближайшем к дому магазине.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

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