РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. В многофункциональных центрах Люберец возобновится прием документов от заявителей по предварительной записи с 4 апреля, сообщила директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

«Люберчане смогут записаться по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 или оставить заявку на обратный звонок на официальном сайте МУ «Люберецкий МФЦ» в форме обратной связи», - сказала Скалябина.

Она также добавила, что выдача документов с 4 апреля будет осуществляться без предварительной записи.

«Государственные и муниципальные услуги, предоставление которых организовано посредством федерального и регионального порталов государственных и муниципальных услуг, будут оказываться только в электронном виде», - сказала директор МУ «Люберецкий МФЦ».

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля все отделы приема заявителей МУ «Люберецкий МФЦ» закрыты. В этот период не осуществляется прием и выдача документов.