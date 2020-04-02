РИАМО - 2 апр. Количество пассажиров в автобусах Московской области сократилось на 83% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В общественном транспорте Подмосковья на утро 2 апреля не зафиксировано учащихся и студентов, а также льготных категорий граждан», - говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье до 14 апреля ограничен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров, а также льготный проезд для студентов вузов и колледжей и школьников с 5-го по 11-й классы.
Ограничение бесплатного проезда ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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Текстовая трансляция
2 АПРЕЛЯ
- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.
- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.
- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха
- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.
- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.
- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.
- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.
- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.
- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.
- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.
- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.
- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.
- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.
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