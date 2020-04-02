РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Жители дома на улице Народного ополчения в подмосковном Красногорске спели гимн России в знак единства и взаимовыручки горожан в режиме самоизоляции, сообщила активистка дома №18А Галина Шпакова.
«1 апреля жители нашего дома выходили на свои лоджии и пели гимн РФ. Вирус нас голыми руками не возьмет! Главное – в каждом доме надо организоваться так, чтобы соседи помогали друг другу», – написала Шпакова в своем Instagram-аккаунте.
Она отметила также, что жители дома поддерживают друг друга в режиме самоизоляции. Если кто-то собирается в магазин или аптеку, спрашивает у соседей, что им нужно принести.
«Горжусь, что живу рядом с такими людьми, которые и радость, и горе делят со своими соседями. Мы хоть и были в разных квартирах, но были все вместе», - подчеркнула Шпакова.
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Текстовая трансляция
2 АПРЕЛЯ
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