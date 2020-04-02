РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В городском округе Мытищи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины и вымогательства крупной суммы денег за его освобождение, двоим подозреваемым предъявили обвинение, третий соучастник преступления разыскивается, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предметов, используемых в качестве оружия» и по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

«По данным следствия, 30 марта в правоохранительные органы горокруга Мытищи обратился 26-летний мужчина с заявлением о пропаже своего 22-летнего знакомого. Было установлено, что 28 марта трое неизвестных мужчин, находясь в городе Мытищи, насильно посадили потерпевшего в машину. Затем увезли его в лесной массив, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, избивали и требовали 50 тысяч долларов США в счет несуществующего долга. После чего привезли в квартиру, расположенную в Балашихе, где удерживали и вымогали деньги у родственников потерпевшего», - говорится в сообщении.

В результате грамотных и профессиональных действий следователей ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области, а также при силовой поддержки сотрудников Росгвардии удалось установить и задержать двух мужчин, причастных к совершенным преступлениям.

Приняты меры к розыску и задержанию третьего соучастника. Задержанным мужчинам уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в материале.