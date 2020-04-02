РИАМО - 2 апр. По инициативе актера и режиссера Владимира Машкова в подмосковном Солнечногорске создадут бронзовую скульптуру известного советского и российского актера Олега Табакова, автором памятника является народный художник РФ Александр Рукавишников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

«По задумке автора скульптуры Александра Рукавишникова, рядом с Олегом Павловичем Табаковым будет сидеть кот Матроскин – популярность которому принес именно голос известного артиста», – отмечается в материале.

Идея увековечить имя Табакова принадлежит популярному российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову, который в данный момент является художественным руководителем «Московского театра Олега Табакова».

«За спиной у Олега Павловича и кота Матроскина будет находится шар, символизирующий атом солнца. Сквозь него можно будет пройти, кроме того, у шара будет яркая подсветка», – отметил Рукавишников.

Скульптор добавил, что на поверхности шара будут отпечатки рук артистов – учеников Табакова, а подписаны они будут именно так, как называл их мастер.

На данный момент макет скульптуры находится в Солнечногорске и выполнен из глины. Уже осенью 2020 года бронзовый монумент украсит собой площадь возле «Табакерки».