РИАМО - 2 апр. Жители Подмосковья и Москвы продолжают демонстрировать сознательное отношение к требованию властей соблюдать режим всеобщей самоизоляции, по данным «Яндекса».

Компания ежедневно рассчитывает так называемый индекс самоизоляции в различных городах России. Этот показатель демонстрирует, насколько ответственно жители того или иного населенного пункта относятся к соблюдению домашнего режима. Значение индекса может быть в диапазоне от 0 до 5 баллов. Чем выше показатель, тем добросовестнее жители соблюдают режим самоизоляции.

Согласно данным на утро четверга, москвичи уже третий день подряд показывают высокий уровень сознательности (индекс самоизоляции 3,4 балла). Это значит, что большинство людей находятся дома.

Жители Подмосковья также соблюдают требование об обязательной самоизоляции. Так, в Лобне на улицах почти никого нет (четыре балла). Хорошие показатели у Электростали, микрорайона Железнодорожный Балашихи (по 3,9 балла), Коломны, Королева (по 3,8 балла), Подольска, Щелкова, Раменского, Долгопрудного (по 3,7 балла).

В настоящее время общее число зараженных коронавирусом в России составляет 3548 человек. На территории многих субъектов РФ действует режим обязательной самоизоляции, в том числе в Москве и Московской области.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.