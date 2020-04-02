РИАМО - 2 апр. На базе мобильного приложения «Здоровье.ру» запустили новую онлайн-программу «Стоп коронавирус», которая позволяет оценить риск заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Новый сервис разработали в сотрудничестве с ведущими медиками Санкт-Петербурга совместно с министерством здравоохранения РФ, Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины, Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.
«С помощью программы у пользователя есть возможность пройти тестирование и оценить риск заражения коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Также сервис представит персонализированные рекомендации о необходимости обращения за медпомощью. Прямо в приложении можно записаться на прием к врачу, либо вызвать медиков на дом.
Опция «Дневник» также позволит отслеживать симптомы и предоставит информацию о необходимой медицинской помощи.
Также в рамках сервиса реализован семидневный образовательный курс, который поможет узнать о мерах профилактики и о том, как обезопасить себя и близких от коронавируса. Он разработан общими усилиями команды врачей и психологов.
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Текстовая трансляция
2 АПРЕЛЯ
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