РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. В подмосковных Котельниках порядка 30 волонтеров оказывают благотворительную помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса, сообщается в группе общественного движения «Команда Главы Булгакова» в соцсети «ВКонтакте».

«Активисты волонтерского движения города Котельники оказывают помощь жителям в период пандемии коронавируса. Сегодня движение волонтеров в городе состоит из 30 человек», - говорится в сообщении.

В составе волонтерского движения находятся депутаты, представители движения «Команда Главы Булгакова», активисты ОНФ, члены партии «Единая Россия».

Волонтеры занимаются доставкой на дом продовольственных наборов; ходят в магазины и аптеки; помогают выносить мусор; осуществляют контроль за дезинфекцией подъездов. Также они совместно с полицией патрулируют общественные места, не допуская скопления людей, и обзванивают жителей для мониторинга ситуации.

Для получения экстренной помощи можно обратиться по телефону: 8(498)742-20-00, в МЦУР по телефонам: 8(495)554-21-15, 8(916)990-15-35. Также можно позвонить на горячую линию Московской области по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30.

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