РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Подать заявку в МФЦ городского округа Мытищи на изготовление штендеров к «Бессмертному полку» можно дистанционно по электронной почте, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

В связи с общим режимом самоизоляции и особым режимом работы МБУ «МФЦ Мытищи» в этот период заявку на изготовление штендеров для шествия «Бессмертный Полк» ко Дню Великой Победы теперь можно отправить по электронной почте.

«В заявке необходимо указать следующие данные: ваши ФИО, контактный номер телефона и электронную почту, а также ФИО того, кто изображен на фото и годы жизни. По желанию можно указать звания и любую дополнительную информацию. Фото необходимо предоставить в формате jpeg или pdf. Фотография для штендера будет изготавливаться по вашей фотографии без дополнительной ретуши. Поэтому качество отправляемой вами фотографии должно быть хорошим, не фото с телефона. Чем хуже фото, тем хуже оно будет на штендере. Просим отнестись с вниманием и пониманием», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в заявке также необходимо указать, в каком из филиалов удобнее будет получить готовый штендер. Выдача возможна в филиалах на улице Карла Маркса, дом №4, улице Мира, строение 32/2, ТОСП Пирогово, ТОСП Марфино. Заявки уже принимаются по адресу почты: bessmertnijpolk@mfcmmr.ru.

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