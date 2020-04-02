РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители подмосковных Люберец смогут посмотреть онлайн мероприятия, посвященные здоровью и красоте, их проводит центр культуры и семейного досуга «Томилино», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Приглашаем люберчан присоединиться к социальным сетям центра культуры и семейного досуга «Томилино» и жить активной жизнью в режиме онлайн. Ближайшие мероприятия апреля будут посвящены здоровью и красоте. 3 апреля в 12:00 «Прическа в роли» - мастер-класс по созданию ретропрически и образа 40-х годов. В этот же день в 18:00 состоится мастер-класс по фотопозированию «Картинка», - говорится в сообщении.

4 апреля в 11:00 пройдет занятие «Говори уверенно», направленное на улучшение дикции. Это будет гимнастика для мышц лица. А в 18:00 приглашают присоединиться к мастер-классу по технике дыхания «Дыши правильно». Его проведет Екатерина Фуранова, руководитель вокальной студии «Бельканто».

Следите за анонсами мероприятий в аккаунтах центра в социальных сетях: vk.com/centrkultura, instagram.com/centrkultura. И подписывайтесь на YouTube канал ЦКиСД «Томилино».