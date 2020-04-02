РИАМО - 2 апр. В городском округе Мытищи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины и вымогательства крупной суммы денег за его освобождение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 30 марта 2020 года в правоохранительные органы города Мытищи обратился 26-летний мужчина с заявлением о пропаже своего 22-летнего знакомого. Было установлено, что 28 марта 2020 года трое неизвестных мужчин, находясь в городе Мытищи, насильно посадили потерпевшего в машину», - говорится в сообщении.

Потом злоумышленники увезли молодого человека в лес, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, избивали и требовали 50 тысяч долларов в счет несуществующего долга. После этого они привезли его в квартиру, расположенную в округе Балашиха, где насильно удерживали и вымогали деньги у его родственников.

Правоохранители установили и задержали двух мужчин, которые были причастны к совершенным преступлениям. Приняты меры к розыску и задержанию третьего соучастника.

Подозреваемым уже предъявили обвинение. В скором времени следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.