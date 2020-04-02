РИАМО - 2 апр. Столичные власти заключили соглашение с частной лабораторией «Гемотест», в рамках которого будут проводиться исследования на Covid-2019 для медицинских организаций Москвы, говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусной инфекции.
В сутки совместными усилиями в Москве проводится более 10 тысяч исследований.
«Мы заключили соглашение с лабораторией «Гемотест», по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей», - с казала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Гемотест» также обязуется вносить результаты анализов в единую информационную систему – реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.
В настоящий момент прорабатывается возможность совместной работы и с другими частными лабораториями. При этом некоторые из них уже изъявили готовность проводить для города дополнительные исследования на коронавирусную инфекцию.
На данный момент в Москве подтверждено 2475 случаев заражения коронавирусом.
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2 АПРЕЛЯ
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