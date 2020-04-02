РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 апр. Жителей многоквартирных домов в Щелкове освободили от платы за капитальный ремонт до 30 июня, сообщается на сайте администрации городского округа.

Решение об освобождении жителей МКД Московской области, в частности Щелкова, от платы за капремонт принял губернатор региона Андрей Воробьев.

«Эта мера продиктована желанием поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Правительство региона планирует, что временное решение не повлияет на сроки реализации программы по капитальному ремонту домов.

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2 АПРЕЛЯ

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