РИАМО - 2 апр. Пассажирскую зону столичного метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха, за один час одна пушка с горячим воздухом дезинфицирует до 2,5 тысяч квадратных метров поверхностей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором видно, как проходит процесс дезинфекции при помощи горячего воздуха. Сотрудники в защитных костюмах обрабатывают полы, вестибюли, турникеты столичного метро.

«За один час одна пушка дезинфицирует до 2,5 тысяч квадратных метров поверхностей, а применяемые при дезинфекции средства обладают доказанной антимикробной и антивирусной активностью», – говорится в сообщении.

Тщательно дезинфицируются вестибюли станций подземки, эскалаторы, пешеходные переходы, двери на входе в метро, платформы и стены метростанций. Особое внимание уделяется обработке тех мест, где за день проходит большое количество пассажиров.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в столичном общественном транспорте проводят работы по дезинфекции.

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2 АПРЕЛЯ

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