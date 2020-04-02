РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 апр. В Домодедове запустили систему голосового оповещения, призывающую жителей оставаться дома, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Домодедово запущена система голосового оповещения: «Уважаемые жители, убедительная просьба не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдайте режим самоизоляции во избежание распространения вируса. Берегите себя и своих близких», - говорится в сообщении.

В Московской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции жителей просят не покидать дом без веской причины, выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома, ходить только в ближайшие магазины и аптеки.

Также, находясь вне дома, необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра от других людей.

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2 АПРЕЛЯ

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