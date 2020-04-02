РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Рабочие отремонтировали уличный фонарь на бульваре Юности в Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающий уличный фонарь на улице 50 лет ВЛКСМ у дома №10/34. Он отметил, что на бульваре Юности на пересечении с улицей Свердлова не горит фонарь и попросил его отремонтировать.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге по улице 50 лет ВЛКСМ и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения выполнены», - сказал замглавы администрации Подольска по дорожному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.