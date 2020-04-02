РИАМО - 2 апр. Первая за последние полтора года песня российской рок-певицы Земфиры собрала более 200 тысяч прослушиваний за сутки после публикации, сообщает Газета.ru.

Лирическая песня называется «Крым», ее премьера состоялась 1 апреля.

«За сутки трек прослушали свыше 200 тысяч человек. «Крым» войдет в саундтрек фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», – говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Земфира представила песни Abuse и Goodbye на концерте в Дубае. Официальных релизов данных треков не было. Последней выпущенной песней артистки считается вышедшая в сентябре 2018 года композиция «Джозеф».