РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В микрорайоне Кузнечики представители администрации Подольска проверили качество дезинфекции подъездов в девяти многоквартирных домах и доступ к четырем детским и спортивным площадкам, замечаний нет, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«1 апреля сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев и Олег Матросов провели мониторинг девяти многоквартирных домов и выяснили, что работы по дезинфекции мест общего пользования проводят, замечаний нет. Также проверили три детские и одну спортивную площадку, входы перекрыты сигнальной лентой», - говорится в сообщении.

Проверили дома управляющей компании «СпецКоммунПроект» на улице Генерала Варенникова, 2, Академика Доллежаля 25, 10, 9, 6, УК «Август ЖКХ» на улице Академика Доллежаля, 21, УК «Дом-Партнер» на улице Академика Доллежаля, 8, УК «Управдом» на улице Академика Доллежаля, 35, Флотский проезд, 7.