РИАМО - 2 апр. На базе портала «Добродел» запустили опрос «О качестве медицинских услуг в Московской области», результаты опроса лягут в основу дальнейшей работы по повышению уровня удовлетворенности жителей медицинскими организациями, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Стандартом развития конкуренции предусмотрен рост доли медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в реализации территориальных программ ОМС», - говорится в сообщении.

Учет мнения потребителей крайне важен для дальнейшего содействия развитию конкуренции на рынке медицинских услуг.

В рамках опроса на портале «Добродел» жители Подмосковья могут также оценить деятельность медицинских организаций по информированию о мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Опрос доступен по ссылке.