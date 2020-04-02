РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Подмосковный Красногорск вошел в число 299 российских городов с высоким качеством городской среды по итогам 2019 года, сообщается на сайте министерства строительного комплекса РФ.

Минстрой России совместно с ДОМ.РФ рассчитали индекс качества городской среды по итогам 2019 года. В рейтинг вошли 1115 городов на территории России. Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9% или 299 городов. Это на 37 городов больше, чем в 2018 году.

По данным таблицы, опубликованной на сайте, Красногорск с индексом 230 баллов по качеству городской среды находится на третьем месте в группе городов с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек. На первом и втором местах расположились подмосковные Реутов и Одинцово с 261 и 233 баллами соответственно.