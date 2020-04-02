РИАМО - 2 апр. Никаких переносов дат военного парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не планируется, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса. Один из них — перенос празднования на осень — первые числа сентября. Еще одна версия – проведение парада без зрителей на трибунах.

«Комсомолка» для прояснения ситуации обратилась к официальному представителю Минобороны генерал-майору Игорю Конашенкову. Он, в частности, сказал, что «все идет по плану». Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет», — говорится в материале.

При этом Конашенков подчеркнул, что 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. Всем военнослужащим-участникам регулярно измеряют температуру.